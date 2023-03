Auch wenn Mainz 05 in dieser Trainingswoche krankheitsbedingt auf Trainer Bo Svensson verzichten musste, geht das Team selbstbewusst und gierig in das Spiel gegen den Abstiegskandidaten Hoffenheim.

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 muss im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim möglicherweise auf Trainer Bo Svensson verzichten. «Bo fehlt schon seit ein paar Tagen. In dieser Trainingswoche war er noch nicht da», sagte Co-Trainer Babak Keyhanfar am Donnerstag. Der 37-Jährige hofft aber auf eine rechtzeitige Genesung des erkrankten Dänen bis zur Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Wir sind guter Dinge, dass er Richtung Wochenende wieder zurückkommt», betonte Keyhanfar.

Die personelle Lage der Mannschaft entspannt sich indes. «Wir können aus dem Vollen schöpfen», erklärte Keyhanfar, der aufgrund des Krankheitsausfalls von Svensson in dieser Woche das Training leitet. Im Duell mit den gegen den Abstieg kämpfenden Kraichgauern erwartet er eine schwierige Aufgabe. «Hoffenheim ist eine Mannschaft mit sehr viel Qualität und auch individueller Klasse. Nach dem Trainerwechsel haben sie neuen Schwung und eine deutliche Steigerung gezeigt», sagte Keyhanfar. «Wir brauchen mental und körperlich alles am Samstag und dürfen den Gegner nicht unterschätzen.»

Sorgen macht er sich nicht. «Die Jungs machen nicht den Eindruck, dass sie irgendwas auf die leichte Schulter nehmen», berichtete der Co-Trainer. Nach drei Siegen in Serie ist das Team nicht nur voller Selbstbewusstsein, sondern auch hungrig. «Die Jungs sind gierig und sehnen sich nach noch mehr Erfolg. Diese Gier und Power wollen wir nutzen», betonte Keyhanfar. Der Fokus soll dabei auf der eigenen Leistung liegen: «Es geht nicht so sehr um die Schwächen von Hoffenheim, sondern darum, unsere Stärken aus den letzten Spielen auf den Platz zu bringen.»

