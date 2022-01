Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt bestreiten am Donnerstag (14.00 Uhr) ein Testspiel. Die beiden Fußball-Bundesligisten nutzen damit die spielfreie Zeit. Am kommenden Wochenende stehen wegen einer Länderspiel-Periode keine Partien in der 1. und 2. Liga an. Die Begegnung zwischen dem Tabellenzehnten und dem -Neunten findet im Mainzer Bruchwegstadion statt, Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Die Eintracht muss diese Woche auf Ajdin Hrustic (WM-Qualifikation mit Australien), Rafael Borré (WM-Qualifikation mit Kolumbien) sowie auf Aymen Barkok (Afrika-Cup mit Marokko) verzichten. Bei den Mainzern fehlt Jae-Sung Lee, der mit Südkoreas Nationalmannschaft unterwegs ist.