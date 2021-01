Mainz (dpa) - Der neue Trainer Bo Svensson erhält beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 einen langfristigen Vertrag bis 2024 und soll auch bei einem möglichen Abstieg Chefcoach bleiben. Dies sagte Sport-Vorstand Christian Heidel am Dienstag bei der Vorstellung des Dänen. «Die Vertragslaufzeit ist hoch ausgefallen. Wir wollen ein neues Projekt anfangen. Der Vertrag ist für beide Ligen, 1. und 2. Bundesliga, gültig», sagte Heidel, der selbst erst in der kurzen Weihnachtspause zu den Rheinhessen zurückgekehrt ist. Die Mainzer hatten Svensson am Montag als Nachfolger für Jan-Moritz Lichte bestätigt und wollen mit dem 41-Jährigen den Klassenverbleib schaffen.

Mainz (dpa) - Der neue Trainer Bo Svensson erhält beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 einen langfristigen Vertrag bis 2024 und soll auch bei einem möglichen Abstieg Chefcoach bleiben. Dies sagte Sport-Vorstand Christian Heidel am Dienstag bei der Vorstellung des Dänen. „Die Vertragslaufzeit ist hoch ausgefallen. Wir wollen ein neues Projekt anfangen. Der Vertrag ist für beide Ligen, 1. und 2. Bundesliga, gültig“, sagte Heidel, der selbst erst in der kurzen Weihnachtspause zu den Rheinhessen zurückgekehrt ist. Die Mainzer hatten Svensson am Montag als Nachfolger für Jan-Moritz Lichte bestätigt und wollen mit dem 41-Jährigen den Klassenverbleib schaffen.

Heidel sagte, die Verpflichtung von Svenssons sei „ein wichtiger Mosaikstein“ dafür gewesen, dass er selbst wieder in Mainz einsteige. „Jeder kennt meine Einstellung, ich habe immer gesagt: Der Trainer ist die wichtige Person im Club“, sagte der 57 Jahre alte Heidel. Bo sei „ein Stück Mainz 05“ und finde „jetzt wieder zurück in die Heimat“. Der Däne spielte von 2007 bis 2014 für den Club.