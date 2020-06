In der letzten Englischen Woche dieser Saison ist der Gang zum angehenden Vizemeister Dortmund eine Herkulesaufgabe für die angeschlagenen Mainzer. Helfen kann die Erinnerung an den 2:1-Sieg im Jahr 2018.

Mainz (dpa/lrs) - An gezieltes Training ist in der Bundesliga-Hatz nach der Croa-Zwangpause kaum zu denken. «Schon gar nicht in einer Englischen Woche», sagte Achim Beierlorzer in einer Video-Pressekonferenz am Dienstag. Der Trainer des FSV Mainz 05 ist mehr als Psychologe gefragt, um seinen Spielern nach der jüngsten 0:1-Heimpleite gegen den FC Augsburg wieder ein wenig Mut einzuflößen vor dem schweren Gang am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) zu Borussia Dortmund. «Die Ansage war, die Niederlage aus dem Gedächtnis zu löschen. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Deshalb ist der Glaube an uns besonders wichtig. Wir rücken eng zusammen.»

Zum Abschluss der Woche erwarten die Mainzer (31 Punkte) am Samstag das Kellerkind aus Bremen (28) zum vielleicht entscheidenden Match um den Klassenerhalt vor dem Saisonabschluss bei Bayer Leverkusen. Deshalb beim hohen Favoriten in Dortmund einen Schritt weniger zu machen, verbietet sich laut Sportvorstand Rouven Schröder. «Wir schenken kein Spiel im Vorfeld ab. Es ist unprofessionell, vor Dortmund an Bremen zu denken», sagte der frühere Profi. Er sieht wie Beierlorzer das Team trotz aller Rückschläge gerüstet. «Die Power ist da für die letzten drei Partien. Es gibt eh kein Alternative zum Optimismus», erklärte der 05-Coach.

Positive Erinnerungen an Dortmund haben die Mainzer. In der Rückrunden-Vorbereitung besiegten das Beierlorzer-Team den BVB in Marbella mit 2:0. «Das sind schöne Bilder, ein kleiner Mutmacher und gut für die Moral», meinte Schröder. Wichtiger wird sein, ob es Beierlorzer gelingt, seinen Optimismus auf die kickenden Akteure zu übertragen. An der Verbesserung der Chancenverwertung wird auf dem Trainingsplatz aus Zeitgründen kaum gefeilt. «Vieles geht über Gespräche», erklärte der 05-Coach, der Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland im Kollektiv die Lust am Torschießen nehmen will.

Auch wenn sich Beierlorzer wie gewohnt zur personellen Situation nicht explizit äußerte, scheinen Wechsel in der Startformation wahrscheinlich. «Frische Kräfte sind wichtig. Die Leistungsdichte im Kader ist groß», betonte der 52-Jährige.

Der gegen Augsburg mit einer schweren Gehirnerschütterung ausgewechselte Taiwo Awoniyi konnte das Krankenhaus verlassen, fehlt aber ebenso wie der gesperrte Edimilson Fernandes. Mit vier Gelben Karten sind Leandro Barreiro, Jean-Paul Boetius und Jeffrey Bruma belastet. Das spricht für eine Pause. Auf dem Trainingsplatz zurück ist Robin Zentner nach seiner Kreuzbandverletzung. «Er ist voll im Zeitplan», freute sich Beierlorzer. Zur Belohnung soll der Torhüter wohl als moralische Stütze mit nach Dortmund fahren.