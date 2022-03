Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag auf eine Absetzung des für Sonntag terminierten Bundesliga-Spiels gegen Borussia Dortmund gestellt. Dies teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Der Club hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass sich gleich 19 Personen mit dem Virus infiziert und in häusliche Isolation begeben haben. Die Betroffenen - Spieler, Trainer und Team-Mitarbeiter - seien vollständig immunisiert, hieß es. Infiziert seien 13 Profis und auch Trainer Bo Svensson, der von Sportvorstand Christian Heidel bei der Pressekonferenz vertreten wurde.

Heidel sagte: „Heute Vormittag haben wir bei der DFL den Antrag auf Verschiebung gestellt. Begründung ist, dass wir Stand heute noch 14 einsatzfähige Spieler haben, darunter aber keinen spielberechtigten Bundesliga-Torwart. Das ist ein bisschen schwierig, mit einem solchen Aufgebot ein Bundesliga-Spiel zu bestreiten.“ Man mache niemandem einen Vorwurf. „Stand jetzt gehen wir davon aus, dass dem Antrag stattgegeben wird. Die schriftliche Entscheidung steht noch aus“, fügte Heidel an. Man rechne mit einer Entscheidung der DFL noch an diesem Freitag.

Die Begegnung des 25. Spieltags ist für Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) angesetzt. Ein Antrag auf Verlegung kann nach der Spielordnung der DFL stattgegeben werden, wenn weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen. Darunter müssen mindestens neun Lizenzspieler und unter ihnen ein Torhüter sein. Verletzte oder gesperrte Akteure zählen als zur Verfügung stehend und nicht zu den Ausfällen.

