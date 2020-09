Mainz (dpa) - Adam Szalai (32) hat keine Zukunft mehr beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. «Wir haben Adam mitgeteilt, dass er in unseren sportlichen Planungen keine Rolle mehr spielen wird», sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Aus unserer Sicht ist es unwahrscheinlich, dass Adam die von ihm erhofften Einsatzzeiten in dieser Saison bei Mainz 05 erhält, gerade im Hinblick auf die für ihn wichtige Vorbereitung für die ungarische Nationalmannschaft und die EM im kommenden Sommer», erklärte der Mainzer Sportvorstand.

Der 44 Jahre alte Schröder legt dem Ungarn einen Clubwechsel nah: «Wir sind der Meinung, dass es daher für ihn Sinn macht, sich komplett neu zu orientieren und sich einen neuen Verein zu suchen.» Beim Bundesliga-Auftakt am Sonntag bei RB Leipzig (1:3) hatte Szalai aus sportlichen Gründen gefehlt. Trainer Achim Beierlorzer hatte den Angreifer nicht für den Kader nominiert. Szalai war im Sommer 2019/20 zu den Mainzer zurückgekehrt. Der ungarische Nationalspieler hatte aber nicht überzeugen können.