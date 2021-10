Mainz (dpa/lrs) - Nach einem Jahr Corona-Pause will die Stadt Mainz wieder weihnachtlichen Budenzauber auf Straßen und Plätze bringen. «Der Weihnachtsmarkt kann in fast gewohnter Art und Weise an den gewohnten Plätzen stattfinden», sagte am Freitag Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU). Die mehr als 90 Stände sollen aber entzerrt aufgebaut und neben dem Zentrum am Dom auch auf Straßen der Innenstadt verteilt werden. Damit werde Mainz zu einer «Weihnachtsstadt», sagte die Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften, Petra Henkel.

Für Besucher gelten Maskenpflicht und Zugang nach der 3G-Regel, also nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch für Menschen mit einem negativen Corona-Test. Dazu sind „summarische Kontrollen“ geplant. Auch beim Anstehen vor einem Stand muss Maske getragen werden. Beim Essen und Trinken gilt das Abstandsgebot von 1,50 Metern, Freunde und Verwandte können auch in Grüppchen zusammenstehen.

Das Land habe der Stadt signalisiert, dass der Weihnachtsmarkt wie ein Wochenmarkt organisiert werden könne, sagte Matz. Anpassungen des Konzepts seien noch möglich, wenn zum 8. November eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung erlassen werde.

Eröffnet wird der Mainzer Weihnachtsmarkt am 25. November an der Weihnachtskrippe vor dem Dom. Der Besuch am Abend ist bis 20.30 Uhr möglich, an Freitagen und Samstagen bis 21.00 Uhr. Letzter Weihnachtsmarkt-Tag ist der 23. Dezember.