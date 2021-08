Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 kann beim nächsten Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (28. August) inzidenzunabhängig mit 13.500 Fans in der Mewa Arena planen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hätten die Landes- und städtischen Behörden in den fortwährend laufenden Gesprächen «entsprechende Signale» gegeben. «Dies ist ein wichtiger Fingerzeig für alle Fans, die sich aufgrund der Inzidenzzahl von über 35 aktuell unsicher sind, ob sie ein Ticket für die Partie kaufen können oder nicht», hieß es in der Mitteilung.

Voraussetzung für eine Kapazität 13.500 Zuschauern sei weiterhin der Einlass über die GGG-Regel - nur geimpfte, genesene oder getestete Personen erhalten Zutritt zum Stadion.