Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat vor der Fußball-Bundesligapartie heute (20.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC keine großen Personalsorgen. Offen ist allerdings, ob Stürmer Adam Szalai nach einem Autounfall in den Kader zurückkehren kann. Das Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung war am Montag noch nicht bekannt. Hertha BSC kommt mit dem neuen Trainer Tayfun Korkut. Die Berliner konnten in Mainz in den vergangenen sechs Partien nicht gewinnen.