Mit 30 Spielern reist der FSV Mainz 05 am Mittwoch ins Trainingslager nach Marbella - darunter sind auch Jonathan Burkardt, Karim Onisiwo, Anton Stach und Stefan Bell. Das Quartett hatte am Montag beim Trainingsauftakt nach unterschiedlichen Verletzungen gefehlt. In Andalusien bereitet sich das Team von Trainer Bo Svensson bis zum 11. Januar auf die Fortsetzung der Bundesliga-Saison vor.

Mainz (dpa/lrs) - Svensson hatte davon gesprochen, dass U21-Nationalspieler Burkardt nach seiner Knie-Operation behutsam aufgebaut werden müsse. Nach Angaben der Rheinhessen vom Dienstag werden Marlon Mustapha (Reha nach Oberschenkelverletzung) und Nelson Weiper (Abitur-Prüfungen) nicht mitkommen. Neben dem Profikader gehören auch sieben Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum dem Trainingskader in Marbella an: Lucas Laux, David Mamutovic, Tristan Mohn, Timothé Rupil, Lasse Wilhelm, Brajan Gruda und Lovis Bierschenk. Das einzige Testspiel in Spanien findet am 10. Januar gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern statt.

