Mainz (dpa) - Der Bundesliga-Tabellenletzte FSV Mainz 05 will unter die Diskussionen um den Spielerstreik und den Streit um Gehaltsverzicht einen «Schlussstrich» ziehen. Das sagte Manager Rouven Schröder am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. «Die Mannschaft hat den Weg nach außen gefunden», sagte Schröder und begrüßte den offenen Brief, mit dem die Fußball-Profis sich während der Woche an die Fans gewandt hatten.

«Uns ist durchaus bewusst, dass wir zu einem drastischen Mittel gegriffen haben», hatten die Spieler über den Streik geschrieben, mit dem sie sich für den zwischenzeitlich aussortierten Adam Szalai stark gemacht hatten. Dies hatte schließlich Ende September zur Freistellung des damaligen Trainers Achim Beierlorzer geführt.