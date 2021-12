Bad Ems/Mainz (dpa/lrs) - Die Stadt Mainz hat die jüngste Bevölkerung in Rheinland-Pfalz. Mit einem Altersdurchschnitt von 41,5 Jahren belegt die Landeshauptstadt in Deutschland Rang neun der 401 Kreise und kreisfreien Städte, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte.

Der Stadtkreis Heidelberg in Baden-Württemberg hat mit einem Durchschnittsalter von 40,7 Jahren die jüngste Bevölkerung in der Bundesrepublik. Die kreisfreie Stadt Suhl in Thüringen mit 51,0 Jahren die ältesten Einwohner.

Bundesweit liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 44,6 Jahren. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt zusammen mit einer Reihe anderer Kreise in Deutschland genau in diesem Schnitt. Die Zahlen sind vom 31. Dezember 2020, neuere gibt es noch nicht.

Germersheim ist mit durchschnittlich 44,2 Jahren der jüngste Landkreis in Rheinland-Pfalz - bundesweit belegt er Rang 112. Der Kreis Südwestpfalz hat mit 47,9 Jahren das höchste Durchschnittsalter aller Kreise in Rheinland-Pfalz und kommt im Bundesranking auf Platz 357. Kreisfreie Stadt mit dem höchsten Durchschnittsalter in Rheinland-Pfalz ist Pirmasens, das sich bundesweit Rang 309 unter anderem mit dem Landkreis Ahrweiler und dem Landkreis Kusel teilt.