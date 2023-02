Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hofft im DFB-Pokal auf eine riesige Überraschung gegen Serienmeister FC Bayern München. Das Team von Trainer Bo Svensson ist am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) klarer Außenseiter gegen den Tabellenführer, der am Dienstag die Verpflichtung von Verteidiger João Cancelo verkündete. Bayern hat im Jahr 2023 aber keines seiner drei Bundesliga-Spiele gewonnen. Die Mainzer besiegten zuletzt den VfL Bochum mit 5:2 und hoffen nun auf den Viertelfinal-Einzug. Der am Rücken verletzte Torhüter Robin Zentner und der im Aufbautraining befindliche Stürmer Jonathan Burkardt stehen erneut nicht zur Verfügung.

