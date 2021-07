Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Bon Svensson setzte sich am Freitag gegen den Drittligisten Würzburger Kickers mit 2:1 (2:1) durch. Saliou Sané traf zunächst für die Gäste (14. Minute). Jeremiah St. Juste (21.) und Jean-Paul Boetius (29.) drehten die Partie mit ihren Toren. Am vergangenen Samstag hatten die Rheinhessen den Bezirksligisten TSG Planig mit 11:0 geschlagen. Die Saison beginnt für Mainz am 15. August mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-325770/2