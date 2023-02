Unter der Woche stand Bo Svensson groß in den Schlagzeilen - am Samstag steht er bei Union Berlin wieder an der Seitenlinie. Auf seinen Kapitän wird er aber verzichten müssen.

Berlin/Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss am Wochenende auf Kapitän Silvan Widmer verzichten. Der Rechtsverteidiger aus der Schweiz verletzte sich am Mittwochabend beim 0:4 im Pokal gegen den FC Bayern am Oberschenkel und wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin nicht auflaufen können. Dies sagte Trainer Bo Svensson am Freitag während der Pressekonferenz. Widmer werde auch nicht mit nach Berlin reisen, stellte der dänische Chefcoach klar. Ansonsten stehen Svensson die gleichen Spieler zur Verfügung wie im Pokal.

Stammtorhüter Robin Zentner und Nationalspieler Jonathan Burkardt fallen damit weiterhin aus. Bei Zentner ist ein Ende der Pause aber immerhin in Sicht. «Robin geht es schon besser, er macht ein paar Übungen auf dem Platz. Er ist schon viel weiter als vor einer Woche. Ich kann nicht sagen, wann er wieder zur Verfügung steht. Er muss erstmal trainieren», sagte Svensson. Zentner wird derzeit von Finn Dahmen vertreten.

Svensson selbst stand bei der klaren Schlappe gegen Bayern besonders im Fokus. Nach seiner Roten Karte ist er aber nur im Pokal gesperrt und nicht in der Liga. «Es ist natürlich, dass so eine Szene für viel Gesprächsstoff sorgt», sagte der Coach, der mit Referee Deniz Aytekin aneinandergeraten war. Auf die Frage, ob er für den Platzverweis wegen einer Undiszipliniertheit auch in die Mannschaftskasse zahlen müsse, antwortete Svensson mit einem Schmunzeln: «Darüber habe ich nicht mit den Jungs gesprochen, aber es kann schon sein.»

Die 05er wissen, dass nach Meister Bayern direkt die nächste schwere Hürde wartet. Union ist nicht nur das Überraschungsteam der Saison, sondern auch extrem heimstark. «Urs Fischer macht es sehr, sehr gut. Es gibt keine Mannschaft, die so klar spielt. Es ist keine einfache Aufgabe. Wir brauchen unser Spiel in der allerbesten Konstellation, um mitzuhalten», warnte Svensson.

