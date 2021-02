Bad Ems (dpa/lrs) - Binnen zehn Jahren ist der Quadratmeter baureifes Land in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz um durchschnittlich fast 300 Prozent teurer geworden. 2019 kostete er im Schnitt 1353 Euro, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Das waren 296,5 Prozent mehr als 2009. Weitab von Ballungsgebieten gab es aber vereinzelt auch Preisrückgänge. Im Kreis Cochem-Zell zum Beispiel kostete 2019 ein Quadratmeter baureifes Land durchschnittlich 44 Euro - 2,6 Prozent weniger als zehn Jahre zuvor. Landesweit zogen Preise von 2009 bis 2019 um 24,6 Prozent auf 136 Euro pro Quadratmeter an. Diese Geldsummen beziehen sich jeweils auf den Durchschnitt der erzielten Verkaufspreise in einem Jahr.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-528689/2