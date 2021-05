Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will seine Rekord-Rückrunde in der Fußball-Bundesliga im letzten Saisonspiel beim VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) krönen. Schon mit einem Remis beim Tabellenvierten würden die Mainzer ihre bereits eingestellte Rückrunden-Bestmarke von 29 Punkten verbessern. Trainer Bo Svensson fordert von seinen Schützlingen daher ungeachtet des sicheren Klassenverbleibs noch einmal volle Konzentration und Leidenschaft. Nicht dabei sind Stammtorwart Robin Zentner und Mittelfeldspieler Kevin Stöger. Beide fallen verletzt aus.

