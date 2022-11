Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will das Jahr in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg abschließen. Im letzten Spiel vor der WM-Pause sind die Rheinhessen im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) allerdings Außenseiter. Während die Mainzer zuletzt dreimal nacheinander verloren, sind die Gäste seit Wochen in Topform. FSV-Trainer Bo Svensson fordert von seinem Team daher eine deutliche Leistungssteigerung. Personell kann der 43 Jahre alte Däne aus dem Vollen schöpfen.

