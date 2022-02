Zum Auftakt des 23. Spieltages in der Fußball-Bundesliga will der FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen seine Serie von vier Heimsiegen nacheinander ausbauen. Mit einem weiteren Erfolg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) würden die Rheinhessen ihren Vereinsrekord aus dem Jahr 2009 egalisieren, als sie unter Thomas Tuchel zuhause fünfmal in Serie siegreich waren.