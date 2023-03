Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will die Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Hertha BSC fortsetzen und weiter Punkte im Kampf um einen Europacup-Startplatz sammeln. Nach zuletzt vier Siegen in Serie reisen die Rheinhessen als Tabellensiebter mit viel Selbstvertrauen zu den Berlinern, die vom ehemaligen Mainzer Trainer Sandro Schwarz betreut werden. 05-Coach Bo Svensson kann in der Partie wieder auf Torjäger Karim Onisiwo bauen. Der 30 Jahre alte Österreicher ist nach einer Knieverletzung ins Training zurückgekehrt, dürfte aber noch keine Option für einen Einsatz über 90 Minuten sein. Onisiwo erzielte in dieser Saison bisher acht Tore.

