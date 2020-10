Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Abwehr-Talent David Nemeth bis zum Saisonende an Sturm Graz verliehen. Der 19-Jährige soll beim österreichischen Erstligisten auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln. Die Mainzer hatten Nemeth erst im Sommer vom SV Mattersburg verpflichtet und mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. «Für ihn ist es wichtig, dass er Spielminuten in einer möglichst starken Liga bekommt, deshalb war eine direkte Leihe von Anfang an geplant», begründete 05-Sportvorstand Rouven Schröder den Transfer.