Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verleiht Verteidiger Anderson Lucoqui für ein Jahr an den Zweitligisten FC Hansa Rostock. Das gaben die Rheinhessen am Donnerstag, dem letzten Tag der Transferperiode, bekannt. Durch die Leihe habe der 25-Jährige mehr Chancen auf Spielzeit, erklärte 05-Sportdirektor Martin Schmidt. In der laufenden Saison kam Lucoqui bei Mainz noch nicht zum Einsatz.

Mainz (dpa) - Kader FSV Mainz 05

Spielplan FSV Mainz 05

Mitteilung FSV Mainz 05