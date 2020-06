Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Vorstandsmitglied Jan Lehmann bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Diese Entscheidung des Aufsichtsrats teilten die Mainzer am Freitag mit. Lehmann arbeitete bei den 05ern an der Seite von Sportvorstand Rouven Schröder als kaufmännischer Vorstand des Clubs. «Mainz 05 wird im Herbst einen Jahresabschluss präsentieren, von dem viele Clubs unter diesen Bedingungen nur träumen können», sagte Detlev Höhne als Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins. Der 50 Jahre alte Lehmann führe den Verein «souverän» durch die Krise, fügte Höhne an.