Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird auch in den nächsten Jahren mit dem derzeitigen Trikotsponsor Kömmerling auflaufen. Die Verlängerung des Vertrags bis 2024 teilten die Mainzer am Freitag mit. Es ist nach Vereinansgaben das längste Engagement eines Partners als Haupt- und Trikotsponsor in der Clubhistorie der Mainzer. „Wir standen beide auch in schwierigen Zeiten und unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen zu dieser Partnerschaft und haben dabei auch die Herausforderungen der Corona-Krise partnerschaftlich gemeistert“, sagte Vorstandsmitglied Jan Lehmann. Der Fenster- und Türenhersteller ist seit 2015 Hauptsponsor der Mainzer.