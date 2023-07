Der FSV Mainz 05 hat die letzten Testspiele in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga festgezurrt. Im Rahmen ihres Trainingslagers in Österreich treffen die Rheinhessen am 1. August (16.00 Uhr) auf den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.

Mainz (dpa/lrs) - Die Saison-Generalprobe steigt am 5. August (15.30 Uhr) in der heimischen Arena gegen den englischen Premier-League-Club FC Burnley. Diese Partie wird über zwei Halbzeiten à 45 Minuten und einer zusätzlichen Halbzeit von 30 Minuten ausgetragen, teilte der Verein am Dienstag mit. Das erste Pflichtspiel steht am 12. August in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an.

