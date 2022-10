Der FSV Mainz 05 hat im Winter gleich zwei Trainingslager in Spanien für seine Fußballprofis vorgesehen. Zunächst geht es während der Weltmeisterschaft in Katar vom 5. bis 12. Dezember nach Mallorca, wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte. Die direkte Vorbereitung auf das neue Jahr findet dann wie in der vergangenen Saison in Marbella statt (4. bis zum 11. Januar). Die Mainzer bestreiten ihr letztes Liga-Spiel vor der WM am 13. November gegen Eintracht Frankfurt und steigen am 21. Januar beim VfB Stuttgart wieder ein.

