Mainz (dpa) - Neuzugang Marcus Ingvartsen feiert gegen seinen Ex-Club 1. FC Union Berlin sein Bundesliga-Startelfdebüt im Trikot des FSV Mainz 05. Der ausgeliehene Däne ersetzt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Jean-Paul Boetius im offensiven Mittelfeld. Ansonsten vertraut Mainz-Trainer Bo Andersson auf die gleiche Formation wie in der Vorwoche beim 0:1 bei Bayer Leverkusen. Bei den Gästen gibt es dagegen gleich sechs Veränderungen gegenüber dem 3:0-Sieg gegen Maccabi Haifa am vergangenen Donnerstag in der Fußball-Conference-League. Torwart Andreas Luthe, Paul Jaeckel, Julian Ryerson, Grischa Prömel, Taiwo Awoniyi und Max Kruse sind von Beginn an dabei.

