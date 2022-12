Palma (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich im letzten Testspiel vor dem Weihnachtsurlaub vom spanischen Erstligisten RCD Mallorca 2:2 (1:1) getrennt. Die Tore für die Rheinhessen erzielten am Samstag Aymen Barkok (21. Minute) per Foulelfmeter und Danny da Costa (53.). Die Hausherren waren durch Amath Diedhiou (1.) und Vedat Muriqi (39./Foulelfmeter) zweimal in Führung gegangen. Vier Tage zuvor hatten die Mainzer gegen die zweite Mannschaft von Mallorca mit 3:1 gewonnen. Das Team von Trainer Bo Svensson kehrt am Montag aus dem Trainingslager zurück.

