Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ausgerechnet im brisanten Rhein-Main-Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt ein Zeichen setzen. «Wir haben positive Erinnerungen. Wir müssen all unsere Energie auf den Platz bringen, an die eigene Stärke glauben und die Punkte holen», sagte Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag bei der virtuellen Spieltags-Pressekonferenz.

Die Hessen stehen nach den jüngsten Auswärtssiegen vor dem Klassenerhalt und gelten auch ohne Zuschauer als Favoriten. Bei den nach der Corona-Pause noch sieglosen Mainzern fehlt Ridle Baku (Gelb-Sperre). Dafür steht der Abwehrspieler Jeremiah St. Juste wieder zur Verfügung.