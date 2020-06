Mainz (dpa/lrs) - Ohne Bedenken würde der FSV Mainz 05 nach dem geglückten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga mit dem bestehenden Kader in die neue Saison starten. «Ein großer Umbruch ist nicht notwendig», sagte Trainer Achim Beierlorzer am Montag. In Einzelgesprächen habe er jedem Spieler seine Erwartungshaltung mitgeteilt. Zum Aufgebot für die Spielzeit 2020/21 sollen nach dem Willen von Sportvorstand Rouven Schröder und Beierlorzer auch Stefan Bell und Daniel Brosinski zählen, deren Verträge Ende Juni auslaufen. «Noch ist aber nichts finalisiert», betonte Schröder.