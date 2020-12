Mainz/Berlin (dpa) - Der FSV Mainz 05 will nach zwei Niederlagen den Negativtrend im Abstiegskampf am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC stoppen. «Wir fahren nicht nach Berlin, um Schadensbegrenzung zu betreiben», kündigte Trainer Jan-Moritz Lichte am Montag an. «Wir sind angriffslustig, wir wollen das Spiel gewinnen.» Der Chefcoach erwartet vor allem mehr Konsequenz beim Torabschluss.

Mainz/Berlin (dpa) - Der FSV Mainz 05 will nach zwei Niederlagen den Negativtrend im Abstiegskampf am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC stoppen. „Wir fahren nicht nach Berlin, um Schadensbegrenzung zu betreiben“, kündigte Trainer Jan-Moritz Lichte am Montag an. „Wir sind angriffslustig, wir wollen das Spiel gewinnen.“ Der Chefcoach erwartet vor allem mehr Konsequenz beim Torabschluss.

„Wir verlieren unsere Spiele momentan vor allem im gegnerischen Sechzehner“, sagte Lichte. An Großchancen für einen Sieg habe es dem Team auch in den Partien bei Arminia Bielefeld (1:2) und beim 1. FC Köln (0:1) nicht gemangelt. „Aber wir müssen dahin kommen, dass derjenige, der die Chance hat, den Fuß sauber an den Ball hält.“