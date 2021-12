Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bangt vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres um den Einsatz von Stürmer Karim Onisiwo. Das Mitwirken des 29 Jahre alten Österreichers im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist nach einer jüngst gegen Hertha BSC (4:0) erlittenen Verletzung ungewiss. «Karim hat einen heftigen Schlag auf den Fuß bekommen. Wir müssen sehen, wie frei er in seinen Bewegungen ist», sagte FSV-Trainer Bo Svensson am Freitag. Onisiwo gilt derzeit im Mainzer Sturm neben U21-Kapitän Jonathan Burkardt als gesetzt. Definitiv ausfallen wird Adam Szalai. Der erkrankte Angreifer muss sich auf ärztlichen Rat hin in der kommenden Woche einer Operation unterziehen.

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bangt vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres um den Einsatz von Stürmer Karim Onisiwo. Das Mitwirken des 29 Jahre alten Österreichers im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist nach einer jüngst gegen Hertha BSC (4:0) erlittenen Verletzung ungewiss. „Karim hat einen heftigen Schlag auf den Fuß bekommen. Wir müssen sehen, wie frei er in seinen Bewegungen ist“, sagte FSV-Trainer Bo Svensson am Freitag. Onisiwo gilt derzeit im Mainzer Sturm neben U21-Kapitän Jonathan Burkardt als gesetzt. Definitiv ausfallen wird Adam Szalai. Der erkrankte Angreifer muss sich auf ärztlichen Rat hin in der kommenden Woche einer Operation unterziehen.