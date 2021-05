Mainz (dpa/lrs) - Berufstätige Mütter in Rheinland-Pfalz, die bei der Krankenkasse Barmer versichert sind, haben in diesem Jahr deutlich häufiger die Betreuung von Kindern übernommen als Väter. In den ersten drei Monaten nahmen Frauen 1666 Mal pandemiebedingtes Kinderkrankengeld in Anspruch, wie die Krankenkasse am Montag mitteilte. Bei den Männern sei dies nur in 687 Fällen der Fall gewesen. Damit sei nicht einmal jeder dritte Antrag (29,2 Prozent) auf pandemiebedingtes Kinderkrankengeld auf das Konto von bei der Barmer versicherten Männern gegangen, hieß es.

Bei Müttern kamen laut der Krankenkasse im ersten Quartal 2021 insgesamt 4280 Tage zusammen, an denen sie das Kinderkrankengeld erhielten. Bei den bei der Barmer versicherten Vätern waren es demnach lediglich 1627 Tage.

Eltern können den Angaben zufolge seit diesem Jahr pro Kind jeweils maximal 30 Kinderkrankengeldtage erhalten, wenn das Kind erkrankt ist oder die Kinderbetreuung pandemiebedingt ausfällt.

