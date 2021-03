Mainz (dpa/lrs) - Die AfD ist mit ihrem Ergebnis bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl zufrieden. «Wir haben ein gutes, stabiles Ergebnis», sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD, Sebastian Münzenmaier, am Sonntag in Mainz. Enttäuscht sei er nicht. «Ich würde sagen: Wir haben uns gut behauptet. Wir sind drittstärkste Kraft in Rheinland-Pfalz.» Der Wahlkampf sei ganz schwierig gewesen: «Unter schwierigsten Rahmenbedingungen. Ich erinnere an die Coronamaßnahmen, an die Verfassungsschutzbeobachtungen.»

© dpa-infocom, dpa:210314-99-819836/2