Münchberg (dpa/lby) - Nach dem Tod einer Frau und ihrem Kind im oberfränkischen Münchberg geht die Polizei davon aus, dass die Mutter ihren Sohn und anschließend sich selbst getötet hat. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Beide waren am Donnerstag in einem verrauchten Haus gefunden worden.