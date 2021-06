Salmtal (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß eines Müllwagens mit einem Traktor in Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Sachschaden von etwa 80 000 entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstag niemand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach fuhr ein 27 Jahre Fahrer mit dem Traktor samt Anhänger auf einer Straße, als ihm in einer Fahrbahnverengung ein Müllwagen entgegenkam. Der Treckerfahrer habe versucht, mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierte aber dennoch mit dem Müllwagen und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Die Fahrbahn musste gesperrt werden. Der Müllwagen sei abgeschleppt, der Traktor eigenständig vom Unternehmen geborgen worden.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-940051/2