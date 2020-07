Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein sechs Jahre altes Kind ist in Saarbrücken aus einem Zimmerfenster fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Junge zog sich dabei aber nur leichte Blessuren zu - weil unter dem Fenster Müllsäcke lagen, die den Aufprall abfederten. Wie die Polizei am Freitag in Saarbrücken mitteilte, hatte der Kleine am Vorabend unbemerkt das Fenster geöffnet, den Rollladen hochgedrückt und dann das Gleichgewicht verloren. Ein Nachbar bemerkte den verletzten Sechsjährigen und alarmierte dessen Eltern.