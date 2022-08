Wegen eines möglichen Gasaustritts in einem leerstehenden Gebäude in Koblenz ist am Sonntag in der Innenstadt ein Bereich rund um die Clemensstraße für den Verkehr gesperrt worden. Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers EVM seien im Einsatz und führten Messungen durch, teilte die Polizei mit. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Koblenz (dpa/lrs) - PM