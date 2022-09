Wegen einer möglichen Bedrohung ist am Montag in Frankenthal an zwei Schulen der Unterricht ausgefallen. Zudem habe eine benachbarte Kindertagesstätte an diesem Tag nicht geöffnet, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Polizei hatte laut eigener Mitteilung am Sonntag erfahren, dass ein Schüler in einem Internetforum erkundigt hatte, eine Amoktat begehen zu wollen. Er wurde noch am selben Tag ermittelt und von der Polizei aufgesucht. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, betonte die Polizei am Montag. Es werde gegen den Schüler wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

Frankenthal (dpa/lrs) - Nach Auskunft der Stadtverwaltung hatte am Sonntagabend die Lage noch nicht abschließend eingeschätzt werden können. Daher habe die Schulaufsichtsbehörde vorsichtshalber beschlossen, beide Schulen am Montag geschlossen zu halten. Die Schulen sowie die Kita liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

