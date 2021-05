Montabaur (dpa) - Zwei Männer haben den elektrischen Rollstuhl einer Seniorin geklaut und damit eine Spritztour gemacht. Polizisten trafen den betrunkenen 35-jährigen Fahrer und dessen Sozius in der Nacht zu Montag auf einer Straße in Montabaur im Westerwald an. Beim Versuch, die Männer anzuhalten und zu kontrollieren, flüchtete der Beifahrer zu Fuß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Beim Alkoholtest des Fahrers wurde ein Wert von 1,5 Promille festgestellt. Dem Mann wurde vorläufig sein Führerschein entzogen. Die beiden hatten den Rollstuhl von der Großmutter eines Bekannten geklaut.

