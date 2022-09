Ein Mähfahrzeug ist auf einer Landstraße in der Südwestpfalz beim Rückwärtsfahren gegen einen Linienbus gestoßen. Der 63 Jahre alte Fahrer habe am Mittwochmittag in der Nähe von Wiesbach für Mäharbeiten seine Maschine zunächst gestoppt und den hinter ihm wartenden Bus beim Zurücksetzen übersehen, teilte die Polizei mit. Beide Fahrer sowie etwa 30 Schulkinder, die mit dem Bus unterwegs waren, blieben unverletzt. Der Bus konnte nach dem Unfall nicht mehr weiterfahren. Der Schaden wird den Angaben zufolge auf 12.000 Euro geschätzt.

Wiesbach (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei