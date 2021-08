Luxemburg (dpa) - Auch das kleine Luxemburg beteiligt sich mit einem Flugzeug und vier Piloten an den Evakuierungen aus Afghanistan nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in dem Krisenstaat. Die einzige Militärmaschine des Großherzogtums wartete am Samstag bei der pakistanischen Hauptstadt Islamabad auf ein belgisches Flugzeug mit Menschen aus Afghanistan, wie das luxemburgische Verteidigungsministerium am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Sechs Bürger aus Luxemburg sowie weitere Europäer sollten von der luxemburgischen Maschine vom Typ A400M zum Militärflughafen von Brüssel geflogen werden. „Luxemburg hat keine afghanischen Ortskräfte gehabt“, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Die luxemburgische Militärmaschine sei in ein gemeinsames Geschwader mit Belgien eingegliedert.