Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach den ersten Zahlen zur Bundestagswahl hat der Vorsitzende der Linken im Saarland, Thomas Lutze, einen „personellen Neuanfang“ in seiner Partei gefordert. Es müsse eine radikale Aufarbeitung des Ergebnisses geben, sagte der Bundestagsabgeordnete am Sonntag in Saarbrücken. „Es geht erst einmal nur darum, kommen wir wieder in den Bundestag rein. Die Konsequenzen eines Ausfalls aus dem Bundestag wären massiv. Wir haben das ja schon einmal erlebt. Das möchte ich kein zweites Mal erleben“, sagte er.