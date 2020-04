Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) informiert heute über den aktuellen Stand beim geplanten Teilabbruch der Hochstraße Süd in der pfälzischen Stadt. Wegen der Corona-Krise findet das Medienbriefing in Form einer Videokonferenz statt. Die Demontage der zentralen Verkehrsachse der Region verzögert sich unter anderem wegen der Corona-Beschränkungen. So dürfen sich etwa die Arbeitskolonnen auf der Baustelle nicht mischen - was den Ablauf spürbar einschränkt.

«Wenn alles planmäßig läuft, erfolgt in der ersten Juli-Hälfte der Abbruch des ersten Abschnitts», hatte Steinruck zuletzt gesagt. Die Demontage der auf pilzförmigen Pfeilern ruhenden Trasse war nötig geworden, weil das Teilstück Statikern zufolge einzustürzen droht. Wegen Rissen in der Konstruktion war die Hochstraße Süd im August 2019 gesperrt worden. Die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz hofft auf einen Neubau der wichtigen Verkehrsverbindung bis etwa 2025.