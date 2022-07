Die Stadt Ludwigshafen will ab kommendem Herbst mit Videokameras gegen illegale Müllablagerungen vorgehen. Mit Kameras an vier ausgewählten Orten sollen die Müllsünder ausfindig gemacht und zur Kasse gebeten werden, teilte die Kommune am Montag mit. Die Maßnahme sei mit Dieter Kugelmann, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz (LfD), abgestimmt worden. Die Stadt rechtfertigt den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Aufgenommenen auch damit, Verletzungsgefahr insbesondere für Kinder einzudämmen. Für das Konzept wurden Kriterien für Erfolg und Wirkung erstellt. Das Pilotprojekt ist auf sechs Monate befristet; nach drei Monaten wird ein Zwischenbericht für jeden überwachten Standort erstellt.