Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß mit der Straßenbahn ist in Ludwigshafen der Fahrer eines Autos verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 46 Jahre alte Autofahrer unterwegs in Richtung Innenstadt, als er am Dienstag verbotenerweise nach links abgebogen sei und mit einer Straßenbahn zusammenkrachte.

Durch den Aufprall habe sich das Auto gedreht und sei im Gleisbett stehen geblieben. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden, hieß es. Verletzt sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge ein Schaden von etwa 15 000 Euro.

