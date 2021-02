Koblenz (dpa/lrs) - Mit den sechs Richtigen beim Lottoklassiker 6 aus 49 hat ein Glückspilz am Samstagabend mehr als 1,5 Millionen Euro gewonnen. Der Tippschein war in Koblenz abgegeben worden, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte. Mit dem Systemtipp «6 aus 8» hatte der Lottospieler die richtigen Zahlen 8, 12, 23, 38, 41 und 48 erwischt und exakt 1 509 537,60 Euro gewonnen. Zum Gewinn des Jackpots von rund elf Millionen Euro fehlte nur noch die richtige Superzahl 9. «Das ist bereits der vierte Millionengewinn, der seit Jahresbeginn bei Lotto Rheinland-Pfalz erzielt wurde», erklärte Landeslotto-Chef Jürgen Häfner am Unternehmenssitz in Koblenz.

Koblenz (dpa/lrs) - Mit den sechs Richtigen beim Lottoklassiker 6 aus 49 hat ein Glückspilz am Samstagabend mehr als 1,5 Millionen Euro gewonnen. Der Tippschein war in Koblenz abgegeben worden, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte. Mit dem Systemtipp „6 aus 8“ hatte der Lottospieler die richtigen Zahlen 8, 12, 23, 38, 41 und 48 erwischt und exakt 1 509 537,60 Euro gewonnen. Zum Gewinn des Jackpots von rund elf Millionen Euro fehlte nur noch die richtige Superzahl 9. „Das ist bereits der vierte Millionengewinn, der seit Jahresbeginn bei Lotto Rheinland-Pfalz erzielt wurde“, erklärte Landeslotto-Chef Jürgen Häfner am Unternehmenssitz in Koblenz.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-351311/2