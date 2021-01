Koblenz (dpa/lrs) - Gleich zum Jahresstart 2021 hat ein Lottospieler im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Million Euro gewonnen. Am 23. Dezember 2020 waren alle 250 000 Lose der vierten Auflage der rheinland-pfälzischen Lotterie «Neujahrs-Million» ausverkauft, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz am Montag mitteilte. Der Glückspilz mit dem Hauptgewinn hatte sein Los bereits am 2. Dezember gekauft. Er hat ohne Kundenkarte gespielt und muss daher seinen Gewinn bei Lotto Rheinland-Pfalz geltend machen. Die Glücksspielgesellschaft betonte: «Es gibt in Deutschland keine Lotterie mit einer größeren Chance auf den Millionengewinn (1:250.000).»

