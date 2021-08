Koblenz (dpa/lrs) - Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus dem Raum Bad Kreuznach hat die sechs Richtigen im Lotto 6 aus 49 getroffen und damit knapp 850.000 Euro gewonnen. Mit einem Einsatz von 12,80 Euro habe die Person bei der Samstagsziehung die sechs richtigen Zahlen getippt, teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mit. Zum Gewinn des Jackpots in Höhe von neun Millionen Euro habe lediglich die richtige Superzahl gefehlt. Ebenfalls sechs Richtige wurden in Bayern und Nordrhein-Westfalen getippt, der Jackpot ging nach Baden-Württemberg.

