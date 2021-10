Ludwigshafen (dpa/lrs) - Über einen Gewinn von knapp 1,9 Millionen Euro kann sich ein Lottogewinner aus Ludwigshafen freuen. Bereits Ende September habe der Gewinner einen Mehrwochenschein mit einem Einsatz von 35 Euro abgegeben, teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mit. Neben den vier Samstagsziehungen im Lotto 6aus49 habe der Spieler auch an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 teilgenommen. Das Kreuz beim Spiel 77 habe ihm schließlich den Millionengewinn eingebracht, der schon der siebte sei, der in diesem Jahr nach Rheinland-Pfalz gehe. Der Gewinner sei Lotto RLP bekannt und werde sein Geld in den nächsten Tagen erhalten.

